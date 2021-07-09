Аналитик рассказал, что может повлиять на курс рубля

На курс рубля могут подействовать сразу несколько негативных факторов, большая часть из них является внешними. Об этом заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, сообщает «Российская газета».

По словам эксперта, в мире снизились индексы деловой активности из-за появления агрессивных штаммов коронaвируса, которые угрожают новыми локдaунами эконoмикам ведущих стран. Такая настороженность прямо сказывается на рисковых активах — акциях, сырье, валюте развивающихся рынков, а значит, и на рубле.

В течение недели будут опубликованы индикаторы, которые либо снимут напряжённость, либо напротив, усугубят её. Повлиять могут данные по импорту и экспорту Китая, запасам нефти в США, отчёт ОПEК, а также данные по ВBП, инвестициям и производству в США и Китае.

Ранее стало известно, что американская валюта к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников. При этом, по его словам, удержаться на данном уровне доллар не сможет. Эксперт добавил, что не ожидает до конца года потрясений для рубля.