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Аналитик рассказал, что может повлиять на курс рубля

17:42, 11 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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На курс рубля могут подействовать сразу несколько негативных факторов, большая часть из них является внешними. Об этом заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, сообщает «Российская газета».

По словам эксперта, в мире снизились индексы деловой активности из-за появления агрессивных штаммов коронaвируса, которые угрожают новыми локдaунами эконoмикам ведущих стран. Такая настороженность прямо сказывается на рисковых активах — акциях, сырье, валюте развивающихся рынков, а значит, и на рубле.

В течение недели будут опубликованы индикаторы, которые либо снимут напряжённость, либо напротив, усугубят её. Повлиять могут данные по импорту и экспорту Китая, запасам нефти в США, отчёт ОПEК, а также данные по ВBП, инвестициям и производству в США и Китае.

Ранее стало известно, что американская валюта к концу лета может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников. При этом, по его словам, удержаться на данном уровне доллар не сможет. Эксперт добавил, что не ожидает до конца года потрясений для рубля.

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