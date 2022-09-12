Аналитик рассказал, что может помешать Индонезии закупать российскую нефть Аналитик Юшков: Индонезия боится вторичных санкций в отношении партнеров России

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Вагоны-цистерны на ж/д станции

Индонезия начнет покупать российскую нефть, если будет исключен риск вторичных санкций со стороны США, поэтому цель Джакарты — дождаться решения Индии и Китая по вопросу присоединения к потолку цен для России, рассказал «Экономике сегодня» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в отличие от этих стран, Индонезия боится вторичных санкций Запада, которые она не смогла бы проигнорировать, поэтому займет выжидательную позицию, чтобы исключить возможные для себя риски.

Индонезия и другие азиатские страны не вводили запрет на импорт российской нефти, как это сделали Евросоюз и США. С другой стороны, они понимают, что риски введения санкций для них гораздо более серьезные, чем для Китая, который покупает нефть у Венесуэлы и у Ирана, потому что может себе позволить игнорировать американские санкции, — сказал эксперт.

По словам Юшкова, Джакарта будет смотреть на практику применения санкций за покупку российской нефти вне потолка цен. Эксперт напомнил, что официально Индонезия не присоединялась к этой инициативе, но из-за давления Штатов может оказаться вынужденной прекратить сотрудничество с Россией. Так, по мнению аналитика, страна будет довольно осторожно подходить к закупкам российской нефти и на рубеже декабря, когда планируется ввод потолка цен, может приостановить некоторые закупки. После этого, считает специалист, Индонезия будет следить, какие меры будут вводиться в отношении стран, закупающих нефть у России.

Помимо потолка цен, с 5 декабря вступает в силу запрет на импорт российской нефти в странах Евросоюза, и все это черное золото хлынет на азиатские рынки. Я думаю, что ближе к декабрю Индонезия определится, а пока займет выжидательную позицию, — подытожил Юшков.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее заявил, что власти страны обсуждают возможность налаживания импорта нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке. По его словам, Индонезия может последовать примеру Индии и Китая, которые смогли нарастить закупки за счет скидки на российскую нефть.