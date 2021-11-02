Аналитик рассказал, чем обернётся для России высокая цена на газ в Европе

Основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, как может ударить по России высокая цена газа в Европе. Это приведёт к тому, что страны ЕС будут отказываться от него в пользу других ресурсов, приводит слова эксперта URA.RU.

Энергетический кризис в Европе может привести к тому, что у России начнутся проблемы с прибылью от экспорта газа, и радоваться в этой ситуации надо меньше всего.

Радоваться тому, что Европа сейчас переживает энергетический кризис, в последнюю очередь должна Россия как поставщик, потому что выводы из этого кризиса будут не в том смысле, что надо будет покупать больше газа, а в том смысле, что надо будет от газа меньше зависеть, — пояснил аналитик.

И если сейчас клиент, который закупается у России, получит рост цен и проблемы из-за того, что ему не поставили обещанную продукцию, то после он не захочет быть зависимым от этой продукции и переключится на другие виды, считает эксперт.

Федяков подчеркнул, что по поводу ситуации с ценовыми колебаниями, которая сейчас наблюдается в Европе, ни в коем случае не надо злорадствовать, так как России совершенно не выгодна высокая амплитуда таких колебаний.

Нам было бы гораздо комфортнее оставаться в ценах в 2-3 раза ниже, чем сейчас, потому что для нас они и так обеспечивают сверхприбыль, мы и так получаем сверхдоход, — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту через газотранспортную систему Украины в первом — третьем кварталах 2022 года. Это спровоцировало рост цен на топливо в Европе.