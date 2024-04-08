Аналитик рассказал, чего ждать от курса доллара в ближайшее время Аналитик Разуваев призвал не ждать падения курса доллара в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара будет держаться в хрупком равновесии в ближайшую неделю, заявил в беседе с NEWS.ru финансист и финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, курс американской валюты может повысить возможное начало войны Израиля с Ираном. Разуваев также добавил, что если рубль будет падать, то Центробанк повысит ключевую ставку до 16,5-17%.

Курс доллара в ближайшую неделю будет держаться в хрупком равновесии. Если начнется война Израиля с Ираном, конечно, курс вырастет. Если рубль будет падать, то ЦБ поднимет ставку до 16,5-17%. Пока ставки высокие — лучше рублевых вкладов ничего нет. Возможно, время вкладчиков продлится только текущий год. Живете в рублевой зоне, в рублях зарабатываете — в рублях и вкладывайте, — сказал Разуваев.

Эксперт подчеркнул, что новости о возможной девальвации рубля в ближайшие месяцы появились после выборов президента РФ и, скорее всего, это фейки с украинской стороны. По мнению Разуваева, для этого нет серьезных предпосылок, особенно если останется продажа экспортной выручки.

Масштабной девальвации не будет — это точно. Система, когда люди покупают что — либо не в кредит, а способом накопления, была около 20 лет назад, но надежнее этой системы ничего нет, — добавил финансист.

Ранее аналитики заявили, что на курс рубля в апреле будут влиять обязательная продажа валютной выручки экспортерами, действия Центробанка РФ на открытом рынке, уровень цен на нефть и объем притока иностранной валюты. Главным фактором эксперты назвали указ об обязательной продаже валютной выручки, если он будет продлен. Срок его действия истекает в апреле.