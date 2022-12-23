Аналитик раскрыл влияние заявления Новака на стоимость нефти Аналитик Антонов: заявление Новака о сокращении добычи нефти стабилизировало цены на ресурс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия откажется от поставок нефти странам, соблюдающим потолок цен ЕС, помогло стабилизировать ситуацию с ценами на ресурс, рассказал EADaily аналитик Алексей Антонов. Он добавил, что уже утром 23 декабря стоимость нефти выросла на 1,5%, немного превысив $82 за баррель.

Сегодня с утра на 1,5% подрастает нефть, уйдя чуть выше $82 за баррель. Нефти помогло заявление вице-премьера РФ Александра Новака, что Россия не будет поставлять нефть странам, требующим соблюдения европейского потолка цен, и готова сократить добычу на 500−700 тысяч долларов в сутки в начале следующего года, — сказал Антонов.

Аналитик пояснил, что вчерашнее укрепление рубля в итоге не привело к распродаже акций экспортеров, так как они и до этого слабо реагировали на подобные процессы. Он добавил, что сегодня рост курса российской валюты может продолжится, хотя с утра рубль слабо дешевел. Также эксперт отметил, что из-за теплой погоды в Европе цены на газ могут снизиться.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Москва в ответ на потолок цен намерена запретить поставки нефти в страны, которые при заключении контрактов будут требовать соблюдение этого условия. По его словам, Россия готова пойти на сокращение добычи нефти примерно на 500–700 тысяч баррелей в сутки.