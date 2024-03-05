Аналитик раскрыл, к чему приведет отказ от транзита газа через Украину Аналитик Юшков: отказ от транзита газа из России через Украину повысит цены

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При отказе от транзита российского газа через Украину цены на энергоресурсы вырастут, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергической безопасности Игорь Юшков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт подчеркнул, что это создаст проблемы для ряда европейских стран, но в целом катастрофы для Евросоюза не будет.

Это будет фактором, который будет подталкивать европейские цены вверх, удерживать их повыше, чем с транзитом. <...> Это подтолкнет цены повыше, для отдельных стран создаст проблемы, но катастрофы для Евросоюза уже не будет. Но даже и этого не хотелось бы никому из реальных игроков, — отметил аналитик.

Для транзита российского газа в Европу останется только один газопровод — «Турецкий поток». По словам аналитика, он доходит только до Венгрии, в то время как через Украину газ поступает в Словакию, Австрию, Чехию и частично в Германию и Италию. Если же закрыть транзит, то эти страны не смогут получать российский трубопроводный газ, заключил эксперт.

Юшков ранее заявил, что США будут выдавливать Россию с европейского газового рынка. Об этом, по его словам, говорит в том числе ограничение тех поставок, которые сейчас идут в Евросоюз через Украину. Он также отметил, что сейчас Россия поставляет в Европу столько же трубопроводного газа, сколько начали качать «где-то с сентября 2022 года».