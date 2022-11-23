Аналитик раскрыл истинные причины ограничения цен на российскую нефть Аналитик Демидов о потолке цен на нефть: Британия хочет столкнуть лбами отечественные элиты

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Власти Британии хотят ввести ограничения на российскую нефть, чтобы столкнуть лбами отечественные элиты, сообщил в беседе с NEWS.ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его мнению, Великобритания также стремится убедить Россию, что продажа нефти под санкциями выгоднее, чем перераспределение потоков с огромными издержками. Эксперт также отметил, что до сих не представлена формула, по которой будет рассчитываться потолок цен на нефть.

Можно допустить, что цена нашу нефть будет более чем приемлемой. На данный момент российская нефть торгуется за $50-65. А вот цена потолка может оказаться $65-70. И делается это с целью, чтобы показать, что под санкциями торговать нефтью выгоднее, чем перераспределять потоки с огромными издержками. C одной стороны, российские власти могут с такой схемой согласиться и сохранить за собой европейский энергорынок. Но с другой, для всего остального мира, это будет выглядеть как признание правомерности санкций и своего рода санкционное поражение. Очевидно, что британцы также рассчитывают использовать эту ситуацию для сталкивания лбами отечественных элит. С последующим углублением разногласий между чиновниками и бизнесом, так как бизнес всегда будет пытаться торговать с теми, у кого цена дороже, — заявил Демидов.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что страны G7 намерены 23 ноября объявить уровень ценового предела российской нефти. Своим предложением в преддверии встречи послов ЕС в частном порядке планируют также поделиться США. Если предложение будет поддержано, в тот же вечер могут объявить о согласованном ценовом потолке. При этом, по словам собеседников агентства, сроки означенного объявления могут быть перенесены.

Вице-премьер России Александр Новак в свою очередь заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые согласились ввести «ценовой потолок». Он подчеркнул, что Москва в таком случае перенаправит поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или будет сокращать добычу.