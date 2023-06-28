Аналитик раскрыл эффективный способ борьбы с коррупцией Аналитик Самиев предложил решить проблему коррупции с помощью цифровых валют

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Эффективным способом борьбы с коррупцией в разных странах мира может стать внедрение цифровых валют, заявил аналитик Павел Самиев. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что решить проблему можно, сделав цифровыми выплаты чиновникам, а также внедрив такую систему для передачи средств по государственным заказам.

Чтобы эффективно бороться с коррупцией, отмыванием денег, есть другие, менее радикальные варианты, кроме запрета оборота наличных. Например, известны инициативы по внедрению цифровых валют, которые будут контролироваться центральными банками, — пояснил эксперт.

По словам аналитика, цифровые валюты естественным образом позволят снизить долю наличных в обороте. Это также поможет сделать прозрачными выплаты по ряду направлений. Так, Самиев отмечает, что зарплаты чиновникам и оформление госрасходов по контрактам в виде цифровых валют помогут снизить теневой сектор.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее заявил, что мораторий на проверки бизнеса должен сохраняться, несмотря на дискуссии о необходимости тотального контроля в связи с недавними массовыми отравлениями суррогатным сидром. Выступая на ПМЭФ, он подчеркнул, что проблему не искоренить без устранения коррупции.