Аналитик раскрыл, чего ждать от прихода китайских продавцов на Wildberries Аналитик Зайцман назвал широкий ассортимент преимуществом китайских продавцов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Китайские продавцы могут предложить покупателям широкий ассортимент, что является их главным преимуществом при размещении товаров на Wildberries, рассказал инвестиционный аналитик Рами Зайцман. Комментируя ситуацию журналу «Компания», эксперт подчеркнул, что конкуренция с производителями из Китая может негативно отразиться на российском бизнесе.

Полистайте по одному и тому же наименованию Wildberries и, например, AliExpress, и вы увидите, что ассортимент разнится. Его в Китае гораздо больше, что и является конкурентным преимуществом, — пояснил аналитик.

Зайцман назвал главным недостатком китайских магазинов на российском маркетплейсе доставку. По его словам, сейчас функционала недостаточно, чтобы интегрировать туда иностранных продавцов. Аналитик предположил, что выход на рынок Китая может быть связан с желанием привлечь дополнительные инвестиции.

Эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов считает, что появление иностранных магазинов является закономерным процессом. По его мнению, появление продавцов из Азии на маркетплейсе отразится на тех, кто занимается спекулятивными сделками и с наценкой продает товары из Китая.

Основательница и владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук ранее объявила о выходе компании на китайский рынок. Она подчеркнула, что компания начинает сотрудничество с производителями и продавцами из Китая, которые будут напрямую поставлять свою продукцию на площадку для всех стран, где присутствует Wildberries.