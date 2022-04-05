Аналитик РАНХиГС сообщил, в каких сферах ожидать роста безработицы

Роста безработицы стоит ждать в сферах, где возникла проблема с поставками комплектующих, предупредил старший научный сотрудник Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Виктор Ляшок. При этом на пострадавшем от санкций предприятии это коснётся всех, а не только некоторых сотрудников, отметил он в разговоре с АБН.

Если предприятие не сможет существовать в новых экономических условиях и закрывается, его сотрудники лишатся рабочих мест. Но тогда пострадает не отдельная категория сотрудников, а все работники, занятые в конкретной пострадавшей организации, — сказал Ляшок.

Он добавил, что уровень безработицы точно вырастет, раз сейчас работников отправляют в простой, а ситуация продолжит развиваться по инерции. При этом массовых увольнений в России не было даже в 90-х, так что явного всплеска безработицы, возможно, получится избежать, считает Ляшок.

Ранее в Центре стратегических разработок сообщили, что количество рабочих мест в России до конца 2022 года может сократиться на 2 млн. Также российский рынок труда может ожидать структурная перестройка — вырастет потребность в специалистах лёгкой промышленности и IT-технологий. По мнению экспертов, в первую очередь сокращение числа рабочих мест затронет те отрасли, где есть большая зависимость от импортных компонентов.