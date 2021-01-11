Аналитик призвал россиян не волноваться из-за «антиотмывочного» закона

https://static.news.ru/photo/f77cf1c0-5424-11eb-abd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поправки к закону о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём, не коснутся большей части российских граждан, уверен финансовый аналитик Антон Шабанов.

10 января вступили в силу правовые нормы, согласно которым банки обязаны передавать Росфинмониторингу данные обо всех операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей. Также особое внимание будет уделяться контролю над выплатой пенсионных страховок, операциям, связанных с азартными играми, расчётам по сделкам с недвижимостью и государственному оборонному заказу.

Шабанов, комментируя принятие поправок для «ПолитЭксперта», заметил , что прописанные в законе суммы достаточно серьёзные. Большинство россиян сталкивается с таким количеством денежных средств в исключительных ситуациях.

У меня нет знакомых, которые на мобильный телефон зачисляли бы себе 100 тысяч рублей. <...> Я думаю, что как-то граждане почувствуют это, если только совершат большие покупки за наличные средства, вот именно большие: автомобили, квартиры. Именно происходит передача наличных средств, вот тогда здесь могут возникнуть какие-то проблемы. Но и то важно понять, что просто усилен контроль, — подчеркнул аналитик.

Шабанов добавил, что государство в первую очередь волнуют вопросы происхождения денег и уплаты налогов. Также аналитик отметил, что юридические лица и до принятия поправок находились под жёстким контролем. Они отчитываются перед банками по всем статьям расходов. Шабанов при этом оговорился, что внесение корректив в «антиотмывочный» закон не отразится на объёме средств, находящихся в теневом обороте.

Эта вечная гонка не прекратится никогда. Ни одна страна мира полностью [теневой] оборот прекратить не смогла, какие бы жёсткие или, наоборот, нежёсткие меры она не вводила. Идеала, увы и ах, в нашем реальном мире не существует. Получится ли победить полностью теневую экономику? Разумеется, нет, — резюмировал эксперт.

Как сообщал NEWS.ru, в июне 2020 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии (FATF). Её задачей станет принятие мер по борьбе с отмыванием денег.