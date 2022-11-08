Аналитик призвал россиян не брать кредиты Аналитик Солодков: из-за нестабильной ситуации в экономике сейчас не стоит брать кредиты

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Россиянам сейчас лучше не брать кредиты, так как ситуация в российской экономике остается нестабильной, рассказал в интервью «Радио 1» финансовый аналитик Василий Солодков. Эксперт пояснил: на кредитном рынке следует сохранять осторожность, так как перспектив роста доходов населения пока не видно. По его словам, когда в экономике наблюдается ситуация большой неопределенности, лучше действовать максимально консервативно.

Любое кредитование рассчитано на то, что у вас экономика развивается. А сейчас на кредитном рынке надо вести себя очень осторожно, потому что не видно никаких перспектив, что доходы населения будут расти, — сказал Солодков.

Аналитик уточнил, что рост доходов населения наблюдается при активном инвестировании в экономику, но в текущих условиях на это не приходится рассчитывать. Положение не спасут даже государственные вложения, так как они лишь увеличат размер инфляции. Солодков призвал россиян исходить из того, что в ближайшей перспективе их доходы расти не будут.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что баланс рисков и ситуация для мировой экономики в последние месяцы сместились в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий». По ее словам, структурные изменения российской экономики будут длиться не один год, а в случае наступления мирового кризиса процесс значительно осложнится.