Аналитик предупредил о спекуляциях на укреплении рубля

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что западные санкции не оказывают на рубль практически никакого влияния. Он отметил, что по сравнению с «заморозкой» российских валютных резервов остальные меры имеют уже второстепенный характер, а на укреплении рубля уже начались спекуляции, пишет EADaily.

На укреплении рубля стали играть валютные спекулянты. Так, на рынке Форекс рубль стоит дороже, чем на спотовом рынке Московской Биржи, хотя ещё совсем недавно спред составлял 15−17% не в пользу Москвы, — сказал специалист.

Он также не исключил, что 17 марта Банк России вновь поддержит национальную валюту, повысив ставку на несколько процентных пунктов. По его словам, в ближайшее время рубль поднимется в цене и стабилизируется.

Стоит отметить, что европейские фондовые индексы торгуются значительно хуже американских. Возможно, инвесторы начали учитывать неизбежность опережающего падения европейской экономики и роста инфляции в ЕС в связи с введёнными антироссийскими санкциями, которые уже отрикошетили по Старому Свету, — добавил Антонов.

Ранее Антонов сообщил о постепенном укреплении рубля по отношению к доллару. По его словам, для этого есть множество причин, среди которых усиление мер ЦБ по поддержке российской валюты и политика.