Аналитик предупредил о резком падении рубля на майских праздниках Аналитик Антонов заявил, что на майских праздниках доллар дойдет до 89,5 рубля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Майские праздники могут начаться с резкого падения рубля, такое мнение высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он спрогнозировал, что курс доллара может достигнуть отметки в 89,5 рубля. Антонов объяснил это снижением ликвидности валюты и рядом внешних факторов, передает агентство «Прайм».

На предстоящую неделю с 29 апреля по 2 мая 2025 года прогнозируется торговый диапазон для доллара в пределах 80,00–89,50 рубля, — считает аналитик.

Ранее профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве Российской Федерации Надежда Капустина заявила, что сегодня в России нет опасности критического понижения курса доллара. По ее мнению, курс 30–40 рублей за доллар десятилетней давности сейчас невозможен из-за принципиальных изменений в глобальной экономике.

До этого экономист Анна Анисимова выразила мнение, что мировое ослабление доллара может обрушить его курс до 70 рублей. Она объяснила, что чем ниже индекс DXY, показывающий силу доллара по отношению к корзине других валют, тем меньше американские деньги ценятся на локальных рынках.