Аналитик предупредил о прекращении укрепления рубля

Механизм ценообразования курса рубля имеет свои законы, их никто не отменял. Поэтому, несмотря на регуляторные меры, предпринимаемые Банком России для корректировки национальной валюты, она не сможет укреплять до бесконечности. Об этом агентству ПРАЙМ заявил старший аналитик ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Роман Блинов.

Я не считаю, что российский рубль будет и может укрепляться просто бесконечно <...> к уровням, например, 60 или 50 рублей за один американский доллар, — подчеркнул он.

Блинов полагает, что чрезмерно заигрываться с ценообразованием не следует, даже учитывая успешный опыт регулятора в данном вопросе. Аналитик допускает, что в определённый момент это может возыметь обратный эффект.

В этой связи Роман Блинов считает, что рынку следует дать возможность самостоятельно отрегулировать курс.

Если это убрать, возникнет вопрос — а насколько рыночный курс, который мы наблюдаем, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что большинство россиян негативно относятся к приобретению иностранной валюты на чёрном рынке. Приобрести иностранные наличные с рук готовы 13% граждан. При этом 36% намерены покупать валюту только в банках, опасаясь подделки. 51% не собираются покупать валюту вовсе. 9% согласны купить валюту на чёрном рынке, если курс там будет лучше, еще 4% сказали, что им все равно, где приобретать наличные доллары или евро.