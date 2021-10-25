Европе предрекли «настоящую холодную зиму»

С наступлением холодов страны Евросоюза будут вынуждены тратить накопленные запасы газа, и после этого им придётся обращаться к России. Дополнительных запасов топлива у ЕС нет, поэтому европейским государствам нужно будет ускорять запуск «Северного потока — 2». Об этом изданию «ПолитРоссия» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Как известно, объёмы запасов всегда можно нарастить, что-то докупить и так далее. Проблема в том, что если холода нагрянут внезапно, европейцы просто не успеют этого сделать — объёмы закупок резко не увеличиваются. То есть я полагаю, что с приходом зимы все энергокомпании ЕС начнут тратить имеющиеся запасы, а уже в следующем году поймут, что пополнить их больше негде. Вот тогда, в 2022 году, и начнётся настоящая холодная зима, — сказал Юшков.

Эксперт объяснил, что Россия не сможет быстро обеспечить другие страны топливом, так как отказалась от хранения сверхконтрастных объёмов. По мнению Юшкова, дефицит газа в Европе обязательно наступит и европейским государствам придётся бороться за ресурс. Избежать этого удастся, только если уже начать переговоры с «Газпромом» об увеличении зимних поставок или ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2».

Ранее посол Германии в России назвал условия прокачки по «Северному потоку — 2»: его сертификация должна пройти чисто и легитимно, сообщил Геза Андреас фон Гайр. Он подтвердил, что с технической точки зрения газопровод достроен и готов к принятию в эксплуатацию.