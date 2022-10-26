Аналитик предрек рост стоимости продуктовой корзины в России на 15% Аналитик Гаврилов: стоимость продуктовой корзины для россиян вырастет на 15% за три месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие три месяца стоимость продуктовой корзины для россиян может вырасти на 10–15%, рассказал РИАМО член совета московской «Деловой России» Алексей Гаврилов. При этом, по его словам, цены не должны стать критичными для граждан России. Он также добавил, что на рост цен повлияют в том числе проблемы с логистикой.

В целом стоимость продуктовой корзины, наверное, вырастет в ближайшие три месяца. Я думаю, еще на 10–15%. Но цена не будет такой критичной. Все уже привыкли к тому, что цены растут. Главное, чтобы они в какой-то момент стабилизировались и не росли больше, — пояснил Гаврилов.

Рост цен на продукты питания Гаврилов также соотнес с фактором развития фермерского хозяйства. Эксперт также напомнил, что традиционно наша страна живет своими огородами, колхозами, натуральным хозяйством, а почти каждая российская семья имеет свою дачу или землю. Таким образом, по его мнению, продуктовый пакет всегда будет сформирован.

Гаврилов также отметил, что рост цен внутри России также обусловлен нарушением логистических цепочек. По его словам, рост возможен до того момента, пока не будет налажен качественный импорт товаров из Турции, Ирана, Индии и Китая. Как только эти логистические цепочки наладят, продолжил он, то еще больше будут уходить многие европейские бренды. Они будут заменяться Турцией, Индией, Ираном, Пакистаном, Азербайджаном и другими странами СНГ, заключил аналитик.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская ранее сообщила, что в ближайшее время в России не следует ожидать значительного и резкого роста цен на продукты питания. Это связано с окончанием сезона сбора плодоовощной продукции. Однако не исключена некоторая коррекция цен на картофель, капусту, грунтовой перец и баклажаны. Также в пределах 5% вырастут цены на рыбу.