Аналитик предсказал последствия увеличения платы операторов за 4G Аналитик Муртазин: увеличение платы операторов за 4G приведет к росту цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским операторам могут увеличить плату за использование частот LTE в 2023 году в 10 раз. Комментируя ситуацию «360», ведущий аналитик Эльдар Муртазин заявил, что это приведет к заметному росту цен на все товары и услуги в течение ближайших двух лет. Это коснется и стоимости самой связи: новые тарифы «будут запредельно дорогими», а стоимость за дополнительные услуги на старых «выкрутят вверх».

Новые тарифы будут запредельно дорогими, на старых тарифах будут выкручивать максимальную стоимость дополнительных услуг вверх. Безумное управление со стороны Минцифры и ФАС тарифами аукнется тем, что цены не только на связь, а цены через два года на все товары и услуги в стране вырастут, и вырастут заметно, — заявил эксперт.

По словам аналитика, в Минцифры с вероятностью в 99,9% примут новую методику расчета. Он пояснил, что это позволит привлечь в бюджет страны дополнительные 20 млрд рублей, но при этом всем предстоит платить за связь больше. Муртазин напомнил, что одновременно с этим государство пытается ограничить операторов в повышении цен на свои услуги.

Аналитик добавил, что связь является ключевой технологией, без которой может пострадать логистика. Он предсказал, что количество абонентов даже при росте цен в два-четыре раза не сократится.

Мобильный оператор МТС ранее отказался выполнять требование ФАС по сохранению бесплатной и безлимитной раздачи интернета с мобильных устройств. В пресс-службе компании отметили, что тарифы оператора были рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов.