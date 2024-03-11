Аналитик предрек неизбежное возвращение японского автогиганта в Россию Аналитик Разуваев: РФ — первый рынок Европы для Mitsubishi и иных производителей

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Автосалон Mitsubishi

Россия — первый рынок Европы для автопроизводителей, поэтому они будут возвращаться, заявил финансовый аналитик Александр Разуваев. Таким образом он прокомментировал NEWS.ru информацию, что японская компания Mitsubishi запатентовала в РФ марки своих автомобилей.

Для Mitsubishi это очень большой российский рынок. Первый рынок Европы со всеми вытекающими последствиями. Да и у многих россиян в голове сидит, что иномарки — это хорошо, — заявил он.

По словам Разуваева, это свидетельствует о том, что Россия «устояла». По его мнению, экс-президент США Дональд Трамп снова придет к власти и это приведет к отмене всех санкций, принятых после февраля 2022 года.

Россия устояла. Все, игра окончена! Они хотят сюда вернуться. Все, что сейчас происходит, очень похоже на события Крымской войны (1853–1856 годов. — NEWS.ru). Когда она закончилась, все быстро нормализовалось. Я думаю, все к этому идет. Скорее всего, Трамп выиграет выборы, а что касается нас, то разморозят резервы. Санкции, которые были введены после февраля 2022 года, точно отменят, — резюмировал он.

Накануне стало известно, что японский автоконцерн Mitsubishi неожиданно защитил в Роспатенте несколько наименований своих моделей. По мнению экспертов, это может означать, что компания планирует вернуться в Россию.