Аналитик предрек крах мировой финансовой системы Аналитик Беляев допустил крах мировой финансовой системы из-за подрыва устоев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировой финансовый кризис возможен из-за подрыва принципов и устоев глобальной долговой финансовой системы, сообщил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так он оценил потенциальные последствия ситуации, если РФ «завалит» депозитарий Euroclear исками за использование замороженных российских средств.

Здесь более глубокая, концептуальная вещь. Кризис произойдет не из-за того, что Euroclear потерпит финансовые убытки. Подорвутся все принципы и устои мировой долговой финансовой системы, то есть незыблемость собственности на финансовые активы. Если будет отчуждение собственности и прочее, это просто подорвет всю финансовую систему. Здесь не подходит даже слово «кризис», она просто перестанет функционировать в таком виде. Рукотворно восстановить ее будет очень сложно. Это будет не кризис, а крах, — объяснил собеседник.

Он добавил, что Euroclear — это финансовая организация, которая существует, опираясь на свои доходы и расходы. Если она не получит возможности совершать определенные операции в доходной части, с ней мало кто будет иметь дело и она как финансовая организация потерпит банкротство, уточнил экономист.

Финансовые взаимодействия обладают тонкой настройкой. Если выпадает одно звено, возникает эффект домино, — резюмировал Беляев.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщило, что после завершения специальной военной операции на Украине РФ может «завалить» депозитарий Euroclear исками за использование замороженных российских средств. Бельгийский Центробанк будет обязан отозвать у клиринговой палаты лицензию, что может привести к ее краху и вызвать новый финансовый кризис.