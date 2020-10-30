Аналитик посоветовал, куда лучше вложить сбережения в ноябре

https://static.news.ru/photo/2fa6b5cc-1b3b-11eb-a498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В текущей ситуации разумнее всего выбрать для сохранения сбережений либо российский рубль, либо китайский юань или евро, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он отметил, что данная ситуация расценивается аналитиками не как обязательная, а как «могущая возникнуть». Зельцер обратил внимание, что в октябре рубль, несмотря на девальвацию с начала года, отыграл часть позиций, передаёт РИА Новости.

По нашим оценкам, на пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала 10%. В октябре рубль отбил часть потерь, однако фундаментальные основы российской экономики по-прежнему устойчивы, что при нормализации ситуации на внешней орбите способно ещё упрочить позиции нацвалюты, — заявил он.

Однако наиболее устойчивые перспективы сейчас имеет евро, так как экономика еврозоны восстанавливается от пандемии активнее, чем экономика США. Доллар же сейчас оказался в прострации на фоне грядущих через несколько дней выборов президента. Американские аналитики считают, что победа демократа Джо Байдена станет ударом по курсу доллара.

На этом фоне можно обратить внимание на китайский юань, полагает Зельцер. Ведь именно Китай сейчас выглядит наиболее успешно в борьбе с коронавирусом, а китайская экономика продолжает расти и имела более высокую базу для падения ВВП.

Жёсткие директивные меры купирования пандемии приводят к опережающему росту валюты Поднебесной относительно всех валют развивающихся экономик, и в частности, группировки БРИКС, — сказал экономист.

Как сообщал NEWS.ru, прогнозы по позитивному развитию ситуации для рубля не подтверждаются мнением других аналитиков, а также целым рядом внешних факторов, которые нанесут удар по российской валюте, сделав её опасной для хранения сбережений.

Стоимость эталонной марки Brent накануне опустилась ниже $37 впервые с конца мая. На этом фоне российская валюта растеряла весь рост предыдущих недель — курс доллара вновь приблизился к отметке 80 рублей. Эксперты полагают, что нефтяные котировки могут продолжить снижение вплоть до $30 за баррель, утянув за собой и российскую валюту.