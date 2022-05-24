Аналитик посоветовал, куда инвестировать в текущей ситуации Аналитик Антонов: сейчас стоит присмотреться к акциям ретейлеров

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Сейчас стоит присмотреться к акциям ретейлеров, посоветовал руководитель отдела инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексей Антонов в разговоре с EADaily. Он также порекомендовал соблюдать осторожность при работе с финансовым сектором из-за его сильных потерь от санкций.

К финансовому сектору по-прежнему рекомендуем относиться с большой осторожностью, уж слишком большие потери он понес от санкций. На ожидании роста импорта и снижения розничных цен можно присмотреться к бумагам ретейлеров. Возможно, в ближайшее время они будут торговаться лучше рынка, — сказал Антонов.

Он добавил, что доллары с евро становятся рискованным активом, так как их могут заблокировать в иностранных банках в любое время — на счетах как госкомпаний, так и частного бизнеса.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее заявил, что в непростой экономической обстановке в стране наиболее безопасным способом вложить деньги является рублёвый депозитный вклад. Он порекомендовал открывать депозит как можно скорее, так как Центробанк может в скором времени снизить ключевую ставку. По его словам, для долгосрочных вложений подойдёт золото, а россиянам с «лишними» деньгами он посоветовал попробовать вложиться в акции крупных российских компаний.