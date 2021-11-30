Стало известно, сколько лет нужно копить на жильё в российском мегаполисе

Жителю Новосибирска придётся откладывать всю зарплату восемь лет и три месяца для покупки квартиры в новостройке своего города, рассказал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев «Сиб.фм». Среднегодового заработка новосибирца достаточно для покупки 6,24 квадратного метра в среднестатистическом новом доме, отметил он.

Николаев опирался на рейтинг российских городов по уровню зарплат от РИА Новости, в котором Новосибирск занял 29 место из 100. Средний заработок местного жителя оказался в 2,86 раза больше, чем стоимость фиксированного потребительского набора.

Тем временем Центробанк выступил против продления программы льготной ипотеки. По мнению председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, такая ипотека может поддерживать высокий рост цен на жильё, а для поддержки граждан есть более адресные программы.

Ранее доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака назвал способ снизить стоимость жилья в России в несколько раз. Для этого нужна демонополизация рынка недвижимости и борьба с монополиями крупнейших девелоперов, «аффилированных с госструктурами». Аналитик добавил, что государство должно «изо всех сил» уменьшать своё влияние на рынок жилья, так как там должно быть «побольше игроков», тогда и стоимость недвижимости снизится.