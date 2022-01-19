Аналитик перечислил условия для скорого укрепления рубля

Укреплению рубля в начале этого года могут способствовать существенное увеличение предложения долларов, снижение спроса на американскую валюту или повышение спроса на рубль, рассказал агентству ПРАЙМ главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он отметил, что первый квартал года традиционно является наиболее сильным для курса рубля из-за снижения спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу и поездок за границу.

Так, предложение долларов на внутреннем рынке может возрасти при росте цен на нефть Brent выше $90 за баррель, а также при подъёме цен на газ, металлы и другое экспортное сырьё. Увеличению спроса на рубли может способствовать приток иностранного капитала в российские активы в связи с ослаблением доллара, чему в свою очередь могут способствовать завершение пандемии и быстрое восстановление мировой экономики. Стимулом для вложений станет и повышение процентной ставки.

Полагаем, что на ближайшем заседании 11 февраля Банк России повысит ключевую ставку ещё на 25–50 б. п., до 8,75–9,0%, — заявил Васильев.

Кроме того, укрепить рубль способно смягчение монетарной политики и снижение геополитических рисков при достижении договорённостей в переговорах между Россией и Западом. В первом квартале курс доллара может составить 72–73 рубля, тогда как со второго квартала поддержка рубля начнёт постепенно снижаться: среднегодовой показатель курса составит примерно 76 рублей за доллар.

Ранее Центробанк сообщил, что в конце прошлого года граждане России продемонстрировали рекордно низкий уровень покупки иностранной валюты для данного периода, что позволило стабилизировать валютный рынок. При этом ограничения на зарубежные поездки на ситуацию не повлияли: в 2020 году в аналогичной ситуации физические лица приобрели рекордный объём иностранной валюты.