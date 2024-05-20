Аналитик ответил, вырастут ли цены на продукты до 30% с 1 июня Аналитик Разуваев: продукты не подорожают на 30% с 1 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новости о том, что с 1 июня продукты в России могут подорожать на 30%, являются фейком, заявил финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В беседе с NEWS.ru экономист подчеркнул, что инфляция в стране составляет 8%. Он отметил, что до конца года этот показатель продолжит снижаться. Эксперт также предположил, что следует ожидать ужесточения кредитной политики.

Информация о том, что с 1 июня подорожают продукты, — фейк. У нас инфляция 8%. Я даже не могу предположить, какой будет скачок, если так все подорожает. Я думаю, что ужесточится кредитная политика. Но в любом случае инфляция будет снижаться к концу года. Никакого скачка цен на 30% не будет. Такие заявления делаются ради хайпа. Так что пускай люди не боятся таких вещей. Более того, если ставку повысят еще больше, то вкладчики смогут заработать, — высказался аналитик.

До этого гендиректор информационно-аналитического агентства Иван Федяков заявил, что с 1 июня этого года на 30% вырастут цены на самые популярные продукты. По его словам, в их число в том числе войдут приправы, хлеб, молоко, яйца и мясо.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев рассказал, что большая часть культур в России не пострадала от майских заморозков. По его мнению, цены на продукты не пойдут вверх после природных катаклизмов. Он допустил, что из-за заморозков могла погибнуть какая-то часть культур, но ее объем не является значительным.