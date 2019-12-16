Марка Opel имеет хорошие перспективы после возвращения на российский рынок, считает аналитик автомобильного рынка Алексей Калачев. По его словам, сейчас ниша освобождается из-за ухода Ford.
Он отметил, что компания покидала Россию как производитель, а не как продавец,
Opel — достаточно популярная и хорошая машина. Некоторые модели вполне заслужили признание, они сейчас постепенно начнут восстанавливаться на рынке, — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что при работе над ценовой политикой, вероятно, будет учтён опыт Ford, который показывает необходимость выдерживать ценовую конкуренцию.
К сожалению, потребительский рынок в России не особо растёт, потому что не особо растут доходы населения. Видимо, надо учесть, что, хотя Opel — достаточно недорогая машина, это не элитный сегмент, — заключил он.
Opel покинул российский рынок в 2015 году из-за девальвации рубля на фоне экономического кризиса и общего снижения объёмов продаж. Тем не менее концерн сохранил дилерское обслуживание и ремонт машин.
Тогда компания принадлежала американской General Motors. В 2017 году её приобрёл европейский альянс PSA Group.
О возвращении немецкого бренда на российский рынок было объявлено в феврале 2019-го. Тогда предполагалось восстановить продажи в конце весны, однако для этого потребовалось на полгода больше.
Как писал NEWS.ru, 16 декабря 2019 года концерн Opel возобновил продажи автомобилей в России. Первыми в автосалоны дилеров поступили модели Zafira Life и Grandland X. Собирают машины на заводе в Калуге.
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