https://static.news.ru/photo/8b02a01a-2010-11ea-86a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Марка Opel имеет хорошие перспективы после возвращения на российский рынок, считает аналитик автомобильного рынка Алексей Калачев. По его словам, сейчас ниша освобождается из-за ухода Ford.

Он отметил, что компания покидала Россию как производитель, а не как продавец, передаёт «Москва 24».

Opel — достаточно популярная и хорошая машина. Некоторые модели вполне заслужили признание, они сейчас постепенно начнут восстанавливаться на рынке, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что при работе над ценовой политикой, вероятно, будет учтён опыт Ford, который показывает необходимость выдерживать ценовую конкуренцию.

К сожалению, потребительский рынок в России не особо растёт, потому что не особо растут доходы населения. Видимо, надо учесть, что, хотя Opel — достаточно недорогая машина, это не элитный сегмент, — заключил он.

Opel покинул российский рынок в 2015 году из-за девальвации рубля на фоне экономического кризиса и общего снижения объёмов продаж. Тем не менее концерн сохранил дилерское обслуживание и ремонт машин.

Тогда компания принадлежала американской General Motors. В 2017 году её приобрёл европейский альянс PSA Group.

О возвращении немецкого бренда на российский рынок было объявлено в феврале 2019-го. Тогда предполагалось восстановить продажи в конце весны, однако для этого потребовалось на полгода больше.

Как писал NEWS.ru, 16 декабря 2019 года концерн Opel возобновил продажи автомобилей в России. Первыми в автосалоны дилеров поступили модели Zafira Life и Grandland X. Собирают машины на заводе в Калуге.