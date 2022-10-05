Аналитик оценил выгоду России от торговли газом по дисконту с Китаем Аналитик Кокин: Россия несет убытки от продажи СПГ Китаю по большому дисконту

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Россия не получает выгоды от продажи СПГ Китаю по большому дисконту и даже уходит от этого в убыток из-за того, что Пекин перепродает излишки газа в Европу, заявил аналитик по нефтегазовому сектору Алексей Кокин журналу «Компания». Он уточнил, что из-за таких действий КНР цены на газ падают. По его словам, именно это и является причиной, по которой Европа до сих пор «неплохо держится» без поставок российского газа.

Это одна из причин, почему Европа неплохо держится в условиях очень низких поставок из России, — заявил эксперт.

Кокин уточнил, что санкции США, Великобритании и Канады пока распространяются лишь на российскую нефть, а ограничений на распространение газа из России пока нет. Именно поэтому Москве стоит сделать ставку на торговлю СПГ, считает специалист.

При этом независимый экономический эксперт Дмитрий Адамидов считает, что «общий бардак» на газовом рынке на руку Москве. Он напомнил, что до санкций «Газпром» поставлял газ по $150–300 за кубометр.

С учетом, что сейчас газ продается по $700–900 за кубометр, такая ситуация для «Газпрома» выгодна, — уточнил эксперт.

«Газпром» ранее заявил, что в течение первых девяти месяцев 2022 года поставки компании в дальнее зарубежье сократились на 40,4% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Таким образом, экспорт энергоресурсов сократился на 86,9 млрд кубометров. Добыча энергоресурсов с начала текущего года, как указали в компании, снизилась на 17,1%, до 313,3 млрд кубометров. При этом на внутреннем рынке спрос упал на 4,1%. В качестве основной причины отрицательной динамики компания упомянула сокращение продаж в Евросоюз.