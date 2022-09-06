Аналитик оценил возможности дополнительных поставок газа в Европу Аналитик Демидов: у России нет дополнительных возможностей для поставок газа в Евросоюз

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции «Портовая, где была запущена в эксплуатацию вторая ветка магистрального газопровода "Северный поток»

Еврокомиссия обвинила Россию в том, что она не пользуется другими путями для поставок газа в Европу, помимо «Северного потока». Международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал Lenta.ru, что у России отсутствуют дополнительные возможности поставки газа в ЕС, поскольку оставшиеся газопроводы либо уже и так работают на полную мощность, либо нацелены на другие направления. При этом, отметил он, Турция и Китай перепродают часть российского газа Евросоюзу.

У России есть несколько прямых маршрутов поставки газа. Во-первых, это «Северные потоки», один из которых простаивает, а другой не сертифицирован. Второй — Ямал — Европа. Этот газопровод был остановлен из-за введения санкций Польшей, через которую проходит труба, против России и «Газпрома», — рассказал аналитик.

Также, по словам Демидова, у России есть газопровод из Оренбурга в Ужгород, от которого ответвляется еще два газопровода. Но по этому направлению поставкам препятствует Киев — он не позволяет поставлять по нему большие объемы, ссылаясь на то, что часть трубы проходит через территорию ЛНР.

Эксперт напомнил о Трансбалканском трубопроводе, поставки через который невозможны дальше Молдавии и Приднестровья. «Южный поток» работает на полную мощность, поставляя энергоресурсы в Южную Европу, балканские страны и Австрию. Существует и «Голубой поток», который осуществляет поставки только в Турцию. Демидов заключил, что больше доступных маршрутов просто не существует. Таким образом, все активные на данный момент направления для поставок газа уже заняты на полную мощность.

Одновременно с этим страны вроде Турции и Китая перепродают дешевый трубопроводный газ в Европу. Поставки газа Китая в ЕС в 2022 составили рекордных 7% от всего потребления ЕС, — добавил специалист.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявил, что лидеры стран Евросоюза — главные виновники проблем с поставками российского газа. При этом он подчеркнул, что в отличие от большинства европейских стран Турция не испытывает проблем с российским газом, а жители страны могут чувствовать себя комфортно как минимум в ближайшую зиму.