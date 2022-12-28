Аналитик оценил влияние запрета продажи нефти по потолку цен на рынок Аналитик Антонов: запрет продажи российской нефти по потолку цен не повлияли на ее котировки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет на продажу российской нефти по контрактам, где прямо или косвенно применяется потолок цен практически не повлиял на ее котировки — стоимость энергоресурса останется практически неизменной до конца года, рассказал EADaily аналитик Алексей Антонов. По его словам, на данный момент драйверов роста цен на нефть нет, тогда как высокие темпы заболеваемости COVID-19 в КНР создают некоторые риски для их снижения.

Сейчас у нефти нет драйверов для продолжения подъема, а риски ее снижения обусловлены высокими темпами роста заболеваемости в Китае. Но все-таки сильных движений в нефти до конца года не ждем, — рассказал Антонов.

Аналитик отметил, что несмотря на слабо негативный внешний фон на рынке, драгоценные металлы начали дешеветь. Так, цена на золото не может закрепиться выше 1820 за тройскую унцию. Помимо того, со вчерашнего дня продолжается снижение курса рубля, что окажет поддержку рынку акций.

Антонов ранее рассказал, что спрос на иностранную валюту может вырасти под конец 2022 года, так как инвесторы станут хеджировать рублевые позиции — открывать сделки на других рынках с противоположной, но равной по цене позицией с целью компенсировать риски. По его словам, на это также может повлиять наращивание Россией валютных резервов. При этом эксперт отметил, что в ближайшие дни рублевые активы останутся стабильными, так как российская валюта получит поддержку от налогового периода, а на падение цен на нефть он не реагирует из-за типичной для декабря слабости импортеров.