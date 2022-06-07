Аналитик оценил влияние ставки Центробанка на курс рубля Аналитик Антонов: возможное изменение ставки ЦБ не сильно повлияет на курс рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможное изменение ключевой ставки Центробанком не сильно повлияет на курс рубля, считает глава отдела инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. В разговоре с EADaily он также оценил последние изменения курса и отметил, чего ожидает в дальнейшем.

Какую бы ставку ни утвердил ЦБ, к снижению профицита предложения валюты на рынке это не приведёт. <...> Рубль пятый день подряд отторговался в довольно узком «боковике» с границами 60–63 рубля за доллар. Ждём выхода из канала вниз, но пока непонятно, как скоро это произойдёт, — сказал Антонов.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов ранее предположил, что ослабление рубля по отношению к доллару и евро возможно уже в начале II квартала 2022 года. По его словам, это связано с увеличением санкционного давления со стороны западных стран. К тому же сдерживание роста курса доллара негативно влияет на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников также заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу валют, который был раньше, поскольку высокий курс рубля делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке.