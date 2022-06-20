Аналитик оценил вероятность санкций в отношении российского газа Аналитик Демидов оценил вероятность санкций в отношении газа из России

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Ограничения для газа из России вряд ли будут введены в рамках новых санкций, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Пошлины в отношении нефти могут ввести до конца года, но в седьмом пакете санкций они тоже вряд ли появятся, отметил он в разговоре с Lenta.ru.

Часть стран, в основном те, которые мало зависят от российских энергоресурсов, будут и далее продвигать повестку введения пошлин на российскую нефть и ограничений на поставку газа. С нефтью, допускаю, что до конца года могут ввести пошлины (в седьмой пакет санкций это вряд ли войдёт). По газу решения не будет с высокой долей вероятности, — сказал Демидов.

17 июня сообщалось, что Евросоюз отменит санкции против России только тогда, когда с территории Украины будут выведены российские войска. Источник во внешнеполитической службе ЕС отметил, что на текущий момент не обсуждается вопрос седьмого пакета ограничений против Москвы, потому что для этого у Европы слишком ограничены возможности.

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что отказываясь от нефти и газа из РФ, Евросоюз стал регионом с самой высокой стоимостью энергии в мире. Он подчеркнул, что такое энергетическое самоубийство со стороны ЕС будет иметь долгосрочные последствия.