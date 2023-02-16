Аналитик оценил успех санкций ЕС против Фонда национального благосостояния Аналитик Федоров: санкции ЕС против Фонда национального благосостояния мало на что повлияют

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Санкции ЕС против российского Фонда национального благосостояния мало на что повлияют, заявил в беседе с журналом «Компания» аналитик Алексей Федоров. По его словам, средствами ФНБ оперирует Центробанк РФ, но против него уже введены ограничения. В частности, ЦБ лишен доступа к активам в недружественных странах. При этом эксперт добавил, что недавно ФНБ утвердил новую структуру, согласно которой до 60% его обеспечения составляют юани, а до 40% — золото. Это ограничивает влияние западных санкций на него, пояснил он.

Банкир Олег Вьюгин также напомнил, что часть средств ФНБ уже заморожена вместе с активами ЦБ. Он назвал санкции против Фонда «странной мерой». Эксперт предположил, что в инициативе западных стран может скрываться некая юридическая тонкость. К примеру, таким образом Запад может лишить Россию возможности потребовать возвращения средств ФНБ, который не находится под санкциями в отличие от Центробанка.

Может быть, для юридической прозрачности нужны еще и санкции против ФНБ. Например, российские юристы могут сказать «под санкциями Центробанк и его резервы заморожены, но верните нам резервы ФНБ». Такого тоже нельзя исключать, — пояснил Вьюгин.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках десятого пакета санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России.