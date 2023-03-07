Аналитик оценил шансы продажи активов Yandex N.V. российским миллиардерам Аналитик Голубовский: российские миллиардеры могут отказаться инвестировать в «Яндекс» из-за санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские миллиардеры могут воздержаться от инвестиций в российскую структуру Yandex в условиях неопределенности из-за санкций Запада, заявил в беседе с журналом «Компания» аналитик Дмитрий Голубовский. При этом финансовый эксперт Эдуард Харин заявил, что у «Яндекса» нет большой потребности в новых инвесторах. По его словам, операционного капитала компании хватит для развития российской структуры.

Харин также предположил, что появление списка возможных инвесторов «Яндекса» можно объяснить тем, что в России уже появились желающие вложиться в активы компании. При этом аналитик Голубовский отметил, что ни для кого из вошедших в список предпринимателей, среди которых металлурги Владимир Лисин, Виктор Рашников и Владимир Потанин, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий и другие, «Яндекс» не является профильным активом.

У всех этих людей, вообще-то, есть собственный бизнес. Весьма и весьма неплохой. И в этой ситуации им нужно предложить что-то лучшее, чем то, что у них есть. Зачем компании Wildberries, например, «Яндекс»? Она сама по себе маркетплейс, конкурент. Какая здесь может быть синергия? — пояснил Голубовский.

Аналитик считает, что планы основного акционера Yandex N.V. Аркадия Воложа выделить бизнес в группу российских компаний связано с его желанием разорвать связи с Россией. По его мнению, подобное решение может стать сигналом для других предпринимателей в стране, которые пытались сохранить нейтральную позицию.

Ранее сообщалось, что материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний. Новая структура будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд.