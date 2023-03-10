Аналитик раскритиковал прогноз нейросети о будущем экономики России Аналитик Беляев: ChatGPT сделал неправильный вывод о будущем экономики России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чат-бот ChatGPT сделал неправильный вывод о будущем российской экономики, заявил в беседе с Lenta.ru аналитик Михаил Беляев. По его словам, нейросеть ориентируется на либеральную модель экономики, направленную на экспорт, и предлагает стимулировать именно ее развитие. Эксперт же уверен, что реальный успех Россию ждет при развитии внутренней экономики и поддержке компаний, которые действуют внутри страны.

По его логике, экономика находится в законсервированном состоянии и дальнейший успех связан с оживлением и стимулированием той структуры и того типа экономики, который уже был. Но успех экономики будет связан с другим типом экономики, а другой — это именно внутренняя экономика и, конечно, оживление не столько экспортных компаний, а компаний, которые действуют внутри страны, — считает Беляев.

Аналитик убежден, что у России есть колоссальные ресурсы для развития внутренних возможностей и внутреннего рынка. Он подчеркнул, что ChatGPT обращает излишнее внимание на внешние факторы. Искусственный интеллект сделал упор на природные ресурсы и экспортную модель, предполагая, что это выручит российскую экономику, однако это не так, уверен эксперт.

Нейросеть ChatGPT ранее сообщила, что экономика России переживает трудности, но способна справиться с ними в том числе с помощью значительного запаса природных ресурсов.

Ранее чат-бот ChatGPT написал диплом за студента РГГУ. В университете заявили, что нейросеть следует заблокировать по причине негативного влияния на образовательный процесс. Представитель вуза подчеркнул, что нужно разработать механизм, распознающий использование нейросетей в письменных работах.