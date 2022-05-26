Аналитик оценил понижение ключевой ставки ЦБ Аналитик Разуваев: ЦБ к концу года может снизить ключевую ставку до 9%

Понижение Банком России ключевой ставки до 11% говорит о том, что сохранение бюджета страны является главной миссией регулятора, заявил NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его мнению, снижение курса рубля в такой ситуации ожидаемо, так как уменьшение ставки всегда приводит к ослаблению национальной валюты. Разуваев полагает, что к концу года ЦБ может снизит ставку до 9%.

Я, правда, ожидал снижения ставки до 10%. Снижение всегда приводит к ослаблению валюты. Плюс это четкий сигнал — интересы бюджета страны превыше всего. Я думаю, к концу года ключевая ставка будет 9%. В более резкое снижение при нынешней годовой инфляции я не верю, — сказал эксперт.

Разуваев ожидает, что в ближайшие полгода курсы евро и доллара сравняются и достигнут 75 рублей. Он добавил, что процесс укрепления рубля закончился.

Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку с 14% до 11% годовых с 27 мая. По данным регулятора, за последние недели цены стали медленнее расти, а также благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны. При этом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что диапазон ключевой ставки в 2022 году сохраняется на уровне 12,5–14%. По её словам, снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков. Она пояснила, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, а это создало условия для снижения.