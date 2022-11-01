Цены на газ сейчас настолько велики, что нивелируют для «Газпрома» сокращение добычи СПГ на 18,6%, рассказал в беседе с НСН аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов. Однако, по его словам, это не может продолжаться постоянно. Насколько болезненным будет падение производства, можно будет сказать только в следующем году, когда цены на газ изменятся, считает эксперт. Он уточнил, что «Газпром» зарабатывает две трети своего дохода от экспорта энергоресурсов в дальнее зарубежье, а переориентироваться на другие рынки быстро не выйдет из-за особенностей транспортировки.

Примерно две трети денег, которые «Газпром» зарабатывает, он зарабатывает от экспорта в дальнее зарубежье, это львиная доля <...>. Чтобы сказать, насколько для «Газпрома» болезненным будет вот это падение, нам нужно знать, сколько газ будет стоить в следующем году. Сейчас цены настолько велики, что даже снижение объемов поставок не так критично скажется на выручке. Цены компенсируют падение поставок, но они не могут компенсировать это постоянно, отметил Фролов.

Аналитик пояснил, что на данный момент «Газпром» не может переориентироваться на другие рынки, так как нет технической возможности поставлять газ куда-то кроме ЕС. Он отметил, что перебрасывать объемы СПГ было бы возможно, если бы значительная его доля оставалась в сжиженном виде.

Потери европейского рынка в текущем году могут составить порядка 85 миллиардов кубометров, а в следующем году превысить 100 миллиардов <...>. Перебросить объемы на другие рынки мы можем в ближайшее десятилетие, если будет подписан контракт на газопровод «Сила Сибири — 2», — добавил он.

Объемы добычи «Газпрома» в период января — октября 2022 года, как стало известно ранее, упали на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тогда компания добыла 344 млрд кубометров газа. Экспорт за рубеж также сократился, он составил 91,2 млрд кубических метров, что на 42,6% (на 67,6 млрд куб. м) меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В компании связали текущие события с сокращением спроса на газ в мире, поскольку в Европейском союзе и Великобритании его потребление снизилось.