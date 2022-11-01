Аналитик оценил потери «Газпрома» от сокращения добычи газа Аналитик Фролов: цены на газ велики и нивелируют потери «Газпрома» от сокращения добычи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на газ сейчас настолько велики, что нивелируют для «Газпрома» сокращение добычи СПГ на 18,6%, рассказал в беседе с НСН аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов. Однако, по его словам, это не может продолжаться постоянно. Насколько болезненным будет падение производства, можно будет сказать только в следующем году, когда цены на газ изменятся, считает эксперт. Он уточнил, что «Газпром» зарабатывает две трети своего дохода от экспорта энергоресурсов в дальнее зарубежье, а переориентироваться на другие рынки быстро не выйдет из-за особенностей транспортировки.

Примерно две трети денег, которые «Газпром» зарабатывает, он зарабатывает от экспорта в дальнее зарубежье, это львиная доля <...>. Чтобы сказать, насколько для «Газпрома» болезненным будет вот это падение, нам нужно знать, сколько газ будет стоить в следующем году. Сейчас цены настолько велики, что даже снижение объемов поставок не так критично скажется на выручке. Цены компенсируют падение поставок, но они не могут компенсировать это постоянно, — отметил Фролов.

Аналитик пояснил, что на данный момент «Газпром» не может переориентироваться на другие рынки, так как нет технической возможности поставлять газ куда-то кроме ЕС. Он отметил, что перебрасывать объемы СПГ было бы возможно, если бы значительная его доля оставалась в сжиженном виде.

Потери европейского рынка в текущем году могут составить порядка 85 миллиардов кубометров, а в следующем году превысить 100 миллиардов <...>. Перебросить объемы на другие рынки мы можем в ближайшее десятилетие, если будет подписан контракт на газопровод «Сила Сибири — 2», — добавил он.

Объемы добычи «Газпрома» в период января — октября 2022 года, как стало известно ранее, упали на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Тогда компания добыла 344 млрд кубометров газа. Экспорт за рубеж также сократился, он составил 91,2 млрд кубических метров, что на 42,6% (на 67,6 млрд куб. м) меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В компании связали текущие события с сокращением спроса на газ в мире, поскольку в Европейском союзе и Великобритании его потребление снизилось.