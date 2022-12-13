Аналитик оценил перспективы создания национальной российской криптобиржи Аналитик Мейнхард: создание российской криптобиржи позволит ЦБ контролировать оборот криптовалют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработка национальной криптобиржи в ответ на закрытие россиянам доступа к зарубежным торговым площадкам позволит Центробанку России открыть для себя новую торговую платформу, которая позволила бы государственным органам контролировать оборот криптовалют в стране, рассказал журналу «Компания» аналитик Артур Мейнхард. По его словам, регулятору были бы доступны данные о каждом инвесторе — в том числе о состоянии его квалификации. Помимо того, ЦБ смог бы обязать майнеров криптовалюты продавать ее исключительно на национальной криптобирже.

Создание национальной криптобиржи способно решить множество проблем как для инвесторов и майнеров с одной стороны, так и для регулирующих органов с другой, — объяснил Мейнхард.

Аналитик уточнил, что российское криптосообщество является одним из самых влиятельных в индустрии. По его словам, в стране криптовалютой владеет почти 12% населения — около 17,5 млн человек, а на долю России приходится одна восьмая всего крипторынка — около $100 млрд при мировых оборотах в $800 млрд.

Бывшего миллиардера и основателя криптобиржи FTX Group Бэнкмана-Фрида ранее задержали по запросу США на Багамах. 11 ноября FTX Group подала документы для объявления о банкротстве, глава компании тогда же объявил о своем уходе в отставку. FTX, ее аффилированный криптоторговый фонд Alameda Research и около 130 других компаний начали добровольную процедуру банкротства в штате Делавэр.