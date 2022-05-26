Аналитик оценил перспективы соединения платёжных систем Ирана и России Аналитик Голубовский: соединение платёжных систем Ирана и России означает появление кобейджинговых карт

Вероятное соединение платёжных систем Ирана и России означает появление кобейджинговых карт, способных работать в нескольких системах, объяснил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Такие в России уже есть, они работают одновременно в системах «Мир» и в UnionPay, сообщил он журналу «Компания».

Скорее всего, появятся кобейджинговые карты, которые смогут работать в обеих системах сразу. Например, у нас уже есть карты, которые работают и в платежной системе «Мир», и в китайской UnionPay, — сказал Голубовский.

По его мнению, объединить системы — совершенно логично из-за будущего роста товарооборота. Так, у Ирана есть спрос на товары из России, а у РФ, возможно, — на продукты иранского производства, считает Голубовский.

При этом, как предположил председатель наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин, на жизни граждан такое партнёрство вряд ли скажется, потому что друг к другу в страны они активно не ездят.

О возможности соединения платежных систем «Шетаб» и «Мир» накануне заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Кроме того, по его словам, Россия и Иран договорились максимально переходить на расчеты в нацвалютах. Он отметил, что одной из ключевых тем встречи представителей России и Ирана стало создание условий для взаиморасчетов и прохождения платежей между юридическими лицами.