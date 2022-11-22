Аналитик оценил перспективность инвестиций в тенге Аналитик Беляев заявил, что инвестиции в тенге неперспективны

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Несмотря на рост курса тенге из-за повышенного спроса на операции в этой валюте, ее не стоит рассматривать как перспективный инструмент для инвестиций, рассказал Lenta.ru финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, вложения такого рода делаются, когда предполагается активный рост какой-либо валюты по отношению к национальной валюте инвестора. В случае с тенге и рублем такой ситуации не предвидется, так как российская валюта остается устойчивым и опирается на экономику, которая, по словам эксперта, находится в стабильном состоянии.

В валюту вкладывают тогда, когда предполагается ее более активный и сильный рост по отношению к твоей национальной валюте. В паре тенге-рубль это не предвидится. Можно ожидать некоторый рост по отношению к рублю, но не такой, какой был в свое время у доллара и евро, когда рубль был слабой валютой и постоянно падал, — пояснил Беляев.

Аналитик добавил, что валюту следует держать в рублях, так как на данный момент существуют инструменты, которые предполагают большую доходность, чем операции с иностранными валютами.

Аналитик Андрей Маслов ранее рассказал, что физическим лицам лучше использовать ETF на золото, так как этот инструмент наиболее прост для инвестиций в драгоценные металлы. По его словам, золото в физическом виде покупать не стоит, так как оно менее ликвидно, чем ценные бумаги или валюта. Эксперт назвал вложение в золото хорошей стратегией на случай кризисных ситуаций.