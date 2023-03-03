Аналитик оценил обвал акций российских компаний после событий под Брянском Аналитик Путиловский назвал кратковременным обвал акций российских компаний после событий под Брянском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Падение акций российских компаний на фоне событий в Брянской области будет кратковременным, заявил в беседе с журналом «Компания» аналитик Вячеслав Путиловский. При этом он выразил сомнение в том, что реакция рынка вызвана действиями украинских боевиков. Он предположил, что обвал могли спровоцировать попытки инвесторов заработать на «хайпе» из-за трагедии.

Рухнувший российский рынок — кратковременное явление, на мой взгляд. Не факт, что оно вызвано именно новостями с границы. И, мягко говоря, «Газпром» не стал стоить от этих событий меньше, — считает Путиловский.

Финансовый аналитик Сергей Дроздов заявил, что российские инвесторы могли испугаться новостей о заседании Совета безопасности, которое в экстренном режиме назначили на 3 марта из-за событий на границе с Украиной. При этом он пояснил, что с фондовым рынком не произошло ничего критического. По его словам, если ситуация останется на том же уровне, он вскоре вернется в исходное состояние.

Если все останется на прежнем уровне, рынок, наверное, отскочит. Пока ничего критического, судя по индексу Мосбиржи, не произошло. Просто легенький откат, — уверен Дроздов.

Издание пишет, что фондовый рынок негативно отреагировал на новости о столкновениях с украинскими диверсантами в Брянской области. Стоимость ценных бумаг крупных российских компаний в моменте упала на 2-12%.

Президент России Владимир Путин ранее назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.