Аналитик объяснил, почему майнить биткоин становится труднее

Чем больше на рынке становится тех, кто занимается майнингом биткоина, тем сложнее становится добывать криптовалюту. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик и директор по развитию Gameinvest Егор Рощупкин.

В начале этого года, когда из Китая начался исход майнеров в связи с запретами на хождение криптовалют, хешрейт вырос. А затем снова упал, так как желающих майнить биткоины по всему миру достаточно, — отметил эксперт.

По его словам, после того как из общего процесса майнинга выпали китайские пользователи и пришли новые, начались сложности, которые можно сравнить с перегрузкой системы компьютера. То есть если пользователей и задач становится очень много, то система начинает сильно тормозить, так и с майнингом, сообщил аналитик.

Криптовалюта становится всё более популярным видом заработка у многих людей, так как они понимают, что привычными способами дополнительный доход заработать становится сложнее. Однако количество биткоинов не может расти также быстро, насколько повышается спрос, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в России рынок криптовалют начнут регулировать по аналогии со счетами в зарубежных банках. Такие механизмы могут появиться уже через три года. Контроль государству нужен потому, что он усложняет использование криптовалюты на чёрном рынке для продажи наркотиков, оружия и прочих запрещённых к обороту товаров.