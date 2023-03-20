Аналитик объяснил рост цен на золото Аналитик Ванн: золото дорожает из-за падения доходов по гособлигациям США

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Цена на золото достигла отметки $2014,9 за унцию из-за падения доходности по гособлигациям Соединенных Штатов, заявил в беседе с журналом «Компания» аналитик Андрей Ванин. По его словам, это заставило инвесторов искать «тихую гавань» на случай будущих потрясений. Помимо того, рост стоимости драгоценного металла может быть связан с тем, что инвесторы ожидают окончания цикла повышения ставок в США после банкротства Silicon Valley Bank.

Инвесторы надеются, что ФРС не станет поднимать ставку после ситуации со спасением вкладчиков SVB и вливанием в финансовую систему более $300 млрд. Вероятно, инвесторы предполагают, что цикл повышения ставок подходит к концу, а ранее это приводило к дальнейшему росту цены драгоценного металла, — пояснил Ванин.

Рост цен на золото связан с тем, что этот металл представляет собой незыблемое и не подверженное обесцениванию богатство, уверен экономист Михаил Беляев. Он обратил внимание на его уникальные свойства, такие как делимость, сохранность и портабельность.

Человек так устроен: ему нужно то, что можно потрогать руками, а это золото. Те, кто реально понимает, как устроен этот рынок, будут действовать осторожно, — уточнил Беляев.

Экономист Александр Разуваев ранее заявил, что привязанные к золоту валюты будут более предпочтительны в будущем. При этом он уверен, что на данный момент положение американского доллара незыблемо, а альтернатив ему нет. Эксперт добавил, что его доля в международных расчетах достигает 40% и резкого изменения положения ждать не стоит.