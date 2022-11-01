Аналитик объяснил причину бескомпромиссности Турции по зерновой сделке Экономист Разуваев заявил, что политика Турции обусловлена исключительно экономическими интересами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все действия Турции обусловлены исключительно экономическими интересами, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, именно поэтому Анкара будет торговаться по выгодной для нее «зерновой сделке» до последнего.

Им нужен, как говорится, «бакшиш». Так как зерновая сделка крайне выгодна в первую очередь именно Турции и они на этом очень хорошо зарабатывают, а так как исторически сложилось, что у турок все плохо с платежным балансом, то и торговаться по зерновой сделке они будут до победного. Отсюда же, кстати, и просьба отсрочить платежи за газ, — заявил Разуваев.

Москва объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Решение было аргументировано тем, что на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти не могут разрешить беспрепятственное прохождение через акваторию Черного моря без досмотра. По его словам, организация не осудила украинскую сторону за атаку на суда Черноморского флота.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе разговора турецкий лидер отметил, что Анкара прилагает усилия со всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией зерновой сделки.