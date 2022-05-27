Аналитик объяснил предел укрепления рубля Аналитик Жильников объяснил предел укрепления рубля

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников объяснил, что предел укрепления рубля был достигнут в середине текущей неделе из-за крупных операций по покупке валюты. Эксперт отметил, что 25 мая объёмы торгов долларов достигли максимума с начала спецоперации России на Украине — $3,5 миллиарда. Он добавил, что это явление связано с тем, что крупные скупщики приобретали валюту перед внеплановым заседанием Банка России, пишет ПРАЙМ.

Сезон налоговых выплат заканчивается, а нормы реализации валютной выручки экспортёрами снижены с 80 до 50 процентов. Это сузило навес предложения долларов на валютном рынке, — рассказал Жильников.

По его словам, в ближайшие две недели курс доллара будет держаться на уровне 65 рублей. Аналитик подчеркнул, что этот уровень комфортен для бюджета страны.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу валют, который был раньше, поскольку высокий курс рубля делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке. Глава ведомства добавил, что необходимо снизить норматив обязательной продажи валютной выручки. По его мнению, это серьёзный вызов внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет всё больше ощущать давление импорта, конкурировать с ним и проигрывать эту конкуренцию. В качестве примера министр привёл проекты импортозамещения.