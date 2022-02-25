Аналитик объяснил, почему поставки нефти из РФ не станут ограничивать

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач заявил, что в список международных санкций против РФ вряд ли попадёт запрет на поставки российской нефти. На подобный шаг ЕС может решиться, но он станет для него чувствительным, отметил аналитик в беседе с РИА Новости.

Кто-то, может быть, и хотел бы превратить Россию во второй Иран. Но при всём уважении к Исламской республике масштаб другой и политически, и стратегически, и по доле рынка. Хотя попытки, без сомнения, будут предприняты, — считает Гривач.

Он добавил, что страны ЕС сильно зависят от России в вопросе поставок любых энергоресурсов, поэтому в их запретах в Европе не заинтересованы.

Санкции против поставок энергоресурсов из России не вводятся. Для многих стран ЕС это крайне чувствительная тема, если не сказать критическая, — заключил Гривач.

Ранее стало известно, что Минэнерго России считает цену нефти в $55–70 за баррель оптимальной для рынка, заявил глава министерства Николай Шульгинов. Он также подчеркнул, что Россия наращивает добычу нефти и у неё есть возможность для её дальнейшего увеличения, а также геологоразведки.