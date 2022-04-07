Аналитик объяснил, за счёт чего укрепился рубль

Рубль укрепился из-за превышения предложения валюты над спросом, объяснил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Предложение формируют экспортёры, а дефицит спроса возникает из-за снижения импорта, рассказал он изданию «Компания».



Укрепление рубля обусловлено заметным превышением предложения валюты над спросом. Навес предложения формируется компаниями-экспортёрами, которые обязаны продавать 80% валютной выручки, а дефицит спроса — снижением импорта, 12% комиссией на покупку валюты и ограничениями на операции с ней (частный инвестор может купить валюту на МосБирже и вывести на банковский счёт, но получить её на руки не получится), — сказал Сыроваткин.

Он добавил, что «реальная» цена актива создаётся на свободном рынке, а российский таким сейчас нельзя считать из-за ограничений и предписаний.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков предупредил, что искусственное укрепление рубля может привести к товарному коллапсу в России. Он добавил, что переход на рублёвые расчёты за газ — «фактически приговор для металлургов». Потоки концентрируются в одном банке, Минпромторг хочет определять маржинальность торговли, и всё это, по мнению Кабакова, ведёт в какой-то «квази-СССР».