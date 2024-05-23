Аналитик объяснил, как Россия может «ударить» США за активы Аналитик Осадчий: в России достаточно имущества США для компенсации активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России продолжает работу крупный американский бизнес, обратил внимание начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, имущества США в РФ достаточно для того, чтобы Москва могла компенсировать ущерб от изъятия российских активов, передает РИА Новости.

Национализация активов, принадлежащих американцам и находящихся в российской юрисдикции, может компенсировать ущерб от конфискации российских активов Соединенными Штатами Америки, — отметил аналитик.

Он объяснил, что американское имущество может быть изъято в пользу России по решению суда. Осадчий предположил, что взыскание может коснуться активов на счетах типа «С», банков и предприятий Соединенных Штатов.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в РФ для компенсации ущерба от изъятого российского имущества в США. Документ касается порядка компенсации ущерба России и Центробанку РФ из-за недружественных действий Вашингтона.

Выявлять принадлежащее лицам США имущество, включая ценные бумаги, которое может быть использовано для компенсации ущерба, будет правительственная комиссия. Кабинету министров поручено установить специальный порядок такой компенсации. Документ позволяет правообладателю из России судиться по российским законам для установления незаконного изъятия имущества со стороны США.