Аналитик о налоговой «донастройке»: основной удар придётся по рядовым людям

Правительство соберёт порядка 90--95% от запланированных по налоговой «донастройке» 400 млрд рублей. Однако основной удар в этом случае придётся по кошелькам рядовых россиян, сообщил NEWS.ru кандидат экономических наук Валерий Сенков.

По его словам, россияне не склонны доверять властям. Вместо того чтобы в очередной раз изменять налоги и цены на различные продукты, правительству стоило бы задуматься над повышением доверия к себе обычных людей, считает эксперт.

Повышая акцизы на табак и алкогольную продукцию, вы бьёте по обычным людям с ограниченными финансовыми доходами. Акцизы — косвенный налог, приводящий к излишней наценке. В итоге покупатели станут меньше покупать эту продукцию, а малый торговый бизнес — терять клиентов. У россиян который год сокращаются реальные доходы, они, скорее всего, просто откажутся от покупки алкоголя или же купят более дешёвый аналог. В итоге это никому не выгодно, — подчеркнул Сенков.

Он также отметил, что государство сможет собрать требуемую сумму с помощью прозрачности в работе Федеральной налоговой службы (ФНС). Однако сейчас на российском экономическом рынке сложились не самые благоприятные обстоятельства для сборов дополнительных налогов.

Сейчас ФНС превратился в своего рода одну большую IT-компанию, которая сможет вычислить любую транзакцию на счета той или иной фирмы. Государство хочет любыми способами возместить социальные убытки, которые оно понесло в период коронавирусной пандемии, — отметил эксперт.

Одним из выходов из сложившейся ситуации аналитик назвал введение в России прогрессивной шкалы налогообложения. Однако он выразил неуверенность в том, получится ли её успешно применить в стране.

В России на протяжении последних лет наблюдается большая серая зона. Состоятельные люди найдут способ уйти от дополнительного сбора денежных средств переводом бизнеса за границу. В этой области государству следует быть особенно осторожным, — предостерёг аналитик.

Ранее сообщалось о критике председателя Счётной палаты Алексея Кудрина предложений правительства по дополнительным налоговым сборам, которые смогут принести в госказну 400 млрд рублей. По его словам, эти меры не дадут должной пользы «в силу высокой исчерпанности для повышения налогов».

Это планируется сделать за счёт увеличения акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты, а также повышением налогов на добычу полезных ископаемых для металлургических компаний. В этом случае под угрозой окажутся сверхприбыли бизнес-гигантов, работающих в этой отрасли.