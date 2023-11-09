Аналитик не согласился с Набиуллиной и назвал главную проблему экономики РФ Экономист Беляев: повышение ключевой ставки не решит проблему с дефицитом кадров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Заявление о том, что проблемы в экономике связаны с нехваткой рабочей силы, являются псевдонадуманными выводами, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, предприятия сумеют найти сотрудников, если им дать работать не на ключевой ставке в 15%. Она, отмечает он, тормозит развитие.

Если предприятиям дадут возможность свободно работать, не на ключевой ставке в 15%, которая тормозит развитие, то, я уверен, что предприятия сумеют найти сотрудников, — поясняет эксперт.

Беляев отмечает, что система подготовки кадров была когда-то разрушена. И теперь именно это дает о себе знать. Однако, эта проблема не решается методом повышения ключевой ставки.

И надо сказать, что это не дело ЦБ — решать вопрос хватает кадров, или не хватает. Сейчас надо всеми силами позволить внутренней экономике развиваться, а эти проблемы решатся более продуктивными способами, — подытожил аналитик.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что основной проблемой российской экономики является нехватка рабочей силы, а не дефицит денег и кредитов. По ее словам, это доказывают опросы, проведенные на различных предприятиях страны. Также, пояснила она, перед каждым решением по ставке проводится опрос среди регионов.