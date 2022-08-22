Аналитик назвал возможные сроки полной остановки работы «Северного потока» Аналитик Юшков: «Северный поток» может полностью остановить работу после 2 сентября

Фото: gazprom.ru

Поставки газа по «Северному потоку» могут быть полностью остановлены после проведения техобслуживания с 31 августа по 2 сентября, если в ходе проверки будут обнаружены критические повреждения, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Последняя турбина может выйти из строя из-за окончания срока службы, после чего поставки топлива станут невозможны, пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Рано или поздно из строя выйдет последняя турбина, регламентный срок ее службы выйдет и «Северный поток» остановится вообще. Есть и более радикальный сценарий: эксплуатацию газопровода могут не возобновить уже после 2 сентября, — пояснил специалист.

Юшков отметил, что если «Газпром» будет вынужден полностью остановить газопровод, цена газа в Европе будет точно выше $3 тысяч, а ее граждане будут в панике. После цены могут немного снизиться, но новые волны роста начнутся зимой в отопительный сезон, заключил аналитик.

«Газпром» ранее объявил о временной приостановке поставок газа по «Северному потоку» на трое суток — с 31 августа по 2 сентября в своем Telegram-канале. В компании отметили, что это произойдет для планового техобслуживания единственной оставшейся турбины.

На фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку», цена природного газа в Европе в ходе торгов в понедельник, 22 августа, превысила отметку в $3000. Об этом стало известно из данных лондонской биржи ICE.